  4. İstanbul'da 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmuştu... O restoran 4'üncü kez mühürlendi!

İstanbul Şişli'de aynı restorandan sipariş veren 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından ilgili restoran denetlenerek mühürlendi. Soruşturma sürerken kapısına mühür vurulan restoranın daha önce 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı...

Kaynak: DHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Restoranda denetim yapan ekipler yemeklerden numune alırken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. 

Konu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, rahatsızlanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken restoranın daha önce de 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

. Rahatsızlanan kişilerin şikayeti üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde restorana polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune alırken, zabıta ekipleri denetim yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. 

