İstanbul'da 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmuştu... O restoran 4'üncü kez mühürlendi
İstanbul Şişli'de aynı restorandan sipariş veren 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından ilgili restoran denetlenerek mühürlendi. Soruşturma sürerken kapısına mühür vurulan restoranın daha önce 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı...
Kaynak: DHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde aynı restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Restoranda denetim yapan ekipler yemeklerden numune alırken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.
1 / 7
Konu hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, rahatsızlanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken restoranın daha önce de 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı.
2 / 7
. Rahatsızlanan kişilerin şikayeti üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde restorana polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.
3 / 7
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune alırken, zabıta ekipleri denetim yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi.
4 / 7