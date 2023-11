İstanbul'da 3 blok, 84 dairelik sitede skandal görüntü

Bina sakini Faruk Erbaşlı, "Binamız zamanında deniz kumu ile yapılmış bir bina. Kentsel dönüşüme girmek için müracaatları yapıldı. Sitemizde 3 blok, her blokta 28 daire var; toplamda 84 daire yapıyor. Yaklaşık 450-500 kişi yaşıyor. Burası yaklaşık 10 yıldır bu şekilde. Son günlerde kentsel dönüşüm kampanyasının başlaması ile daha çok gündeme geldi. Bina sakinleri, 'Yarısı bizden kampanyasına dahil olalım' dediler. TOKİ'nin işe el atması ile cazip hale geldi. Biz başvurumuzu yaptık. Fakat TOKİ tarafından uygun bir şartla, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil olarak bir an önce projelendirilmesi ve bize bir teklif verilmesini istiyoruz. Prosedürün bir an önce hızlandırılmasını istiyoruz. Prosedür hızlanmadıkça burada huzursuzluk çıkıyor. Kolonların halini görüyorsunuz. Geceleri kimse rahat uyuyamıyor. Yastığa başını rahat koyamıyor kimse. Daha dün deprem olmuş burada, ne zaman deprem olacak diye insanlar düşünüyor" şeklinde konuştu.