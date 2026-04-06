İstanbul'da 3 gündür aranan 53 yaşındaki adam ölü bulundu
İstanbul'da üç gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ç., Beyoğlu'nda park halindeki aracında ölü bulundu.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan Mehmet Ç.'den (53) acı haber geldi. Ç.'nin şoför olarak çalıştığı aracı Beyoğlu'nda yol kenarında park halinde bulundu.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Ç.'nin aracının şoför koltuğunda olduğu ve öldüğü belirlendi.
Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen S.Ç. ise gözyaşlarına boğuldu. Adeta yıkılan S. Ç.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. S.Ç., "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti.
Mehmet Ç.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı.
