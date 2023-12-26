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İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın - Resim: 1

Yangın 11.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi Karlı sokaktaki bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Çatısı alev alev yanan binada yaşayan vatandaşlar binayı tahliye etti. 

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İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda  itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

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İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın - Resim: 3

Görgü tanığı bir vatandaş, "Çatıda çalışma sırasında oldu.Çatıda biri vardı, bağırdım içeri kaç diye. Birden alevlendi.İtfaiye geldi söndürdü, herhangi bir yaralanma olmadı" diye konuştu.


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İstanbul'da 3 katlı binada korkutan yangın - Resim: 4

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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