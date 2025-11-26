İstanbul'da 3 kişinin öldürüldüğü cinayetler zincirinde sır çözüldü!

Büyükçekmece'de 10 Kasım akşam saatlerinde meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin ön koltuğunda bulunan E.Y.'nin (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan E.G.'nin (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında M.K.'nin (27) cesedi bulundu.

Yapılan araştırmada 3 cinayeti de H.K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.