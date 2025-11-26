İstanbul'da 3 kişinin öldürüldüğü cinayetler zincirinde sır çözüldü!
İstanbul'da ikisi erkek biri kadın 3 kişinin öldürüldüğü cinayet serisinde 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılmaya devam ederken, şüpheli olarak aranan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen şüphelinin önce kız arkadaşını başından vurarak öldürdüğü ardından kendisine uyuşturu sağladığını iddia ettiği iki kişiyi öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece'de E.G. ve E.Y. bir otomobilin içinde, M.K. ise, yakındaki bir otel odasında ölü bulunmuştu... Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılırken, şüpheli olarak aranan H.K. gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de 10 Kasım akşam saatlerinde meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin ön koltuğunda bulunan E.Y.'nin (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan E.G.'nin (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında M.K.'nin (27) cesedi bulundu.
Yapılan araştırmada 3 cinayeti de H.K.'nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından günlerdir aranan H.K. dün akşam saatlerinde Firüzköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3 GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ
Polis soruşturmasında eskiden galericilik yaptığı belirlenen H.K.'nın uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle iş yerini kapattığı öğrenildi. M.K. (27) ile sevgili olan şüphelinin olaydan 3 gün önce otele -yerleştiği, genç kadının ise olay günü öğle saatlerinde otele geldiği tespit edildi.