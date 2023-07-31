İstanbul'da 30'a yakın top mermisi bulundu; plaj kapatıldı
İstanbul'un Şile ilçesi sahilinde 30'a yakın top mermisi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sahili kapattı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin, Sofular köyü, Sofular Halk Plajında yaşandı. Yüzmek için denize giren bir vatandaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü. Korku içinde denizden çıkan vatandaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve İtfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen vatandaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.
SAS ekipleri kontrollü patlama yapacak
Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.
Dalgalarla geldi
Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.
Valilik'ten açıklama
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava şartları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır. 29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1 - 1 buçuk metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. Dz. K.K. SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin Top Mermisi olduğu belirlenmiştir.