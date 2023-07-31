İstanbul'da 30'a yakın top mermisi bulundu; plaj kapatıldı

SAS ekipleri kontrollü patlama yapacak

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığına (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat Salı ya da Çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.