İstanbul'da 35 katlı binada korkutan yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 08.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın sonrası dairede meydana gelen hasar cep telefonu kamerasına yansıdı.
