İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk 4 aylık emniyet verilerini açıkladı. 24 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Vali Gül, 57 bin 745 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını belirtti.
İstanbul emniyet değerlendirme toplantısı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında Vali Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu'nun hazır bulunduğu toplantıda Ocak- Nisan ayları arasındaki emniyet verileri açıklandı. 2024 yılı ilk 4 ayında terör, organize suçlar, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, düzensiz göç başlıklarında alınan emniyet tedbirleri ve yakalanan suçlular hakkında bilgiler veren Davut Gül, İstanbul’da hiçbir suçun karşılıksız bırakılmadığını vurguladı.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YAPILAN 576 OPERASYONDA BİN 256 ŞAHIS YAKALANDI"
"55 bin 792 emniyet, 7 bin 401 jandarma, bin 121 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplamda 64 bin 314 personelimizle gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz’ diyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı, 300 şahıs tutuklandı, 329 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların detaylarına baktığımızda PKK/KCK’ya karşı yapılan 158 operasyonda 261 şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı, 83 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. FETÖ’ye karşı yapılan 220 operasyonda 352 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 99 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dini istismar eden terör örgütlerine karşı yapılan 137 operasyonda 465 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sol terör örgütlerine karşı yapılan 61 operasyonda, 178 şahıs yakalandı, 72 şahıs tutuklandı, 76 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklandı, 37 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda; 247 bin 620 Türk lirası, 20 bin 968 Dolar, 13 bin 880 Euro ele geçirildi. Yine bu kapsamda 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.
"24 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"
İstanbul’da çökertilen suç örgütleri ve yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan operasyonların da rakamlarını açıklayan Vali Gül, "Organize suçlarla mücadele kapsamında, 86 operasyonda; 884 şahıs yakalandı, 488 şahıs tutuklandı, 242 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda iki önemli başlıktan ayrıca bahsetmek istiyorum. İlki; 5’i ulusal, 4’ü bölgesel, 15’i yerel olmak üzere 24 organize suç örgütü çökertildi. 488 şahıs yakalandı, 283 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 9 uzun namlulu silah, 138 tabanca, 12 otomatik ve 12 adet av tüfeği olmak üzere toplam 171 adet silah ele geçirilmiştir. İkincisi, yasa dışı silah ticaretine yönelik yapılan 18 operasyonda; 7 silah atölyesi ele geçirildi. 106 şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı, 29 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 uzun namlulu silah, Bin 613 tabanca, 264 otomatik ve 1 adet av tüfeği ve 134 adet kuru sıkı olmak üzere toplam 2 bin 16 adet silah ele geçirilmiştir" dedi.