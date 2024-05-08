İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YAPILAN 576 OPERASYONDA BİN 256 ŞAHIS YAKALANDI"



"55 bin 792 emniyet, 7 bin 401 jandarma, bin 121 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplamda 64 bin 314 personelimizle gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz’ diyerek sözlerine başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı yapılan 576 operasyonda bin 256 şahıs yakalandı, 300 şahıs tutuklandı, 329 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların detaylarına baktığımızda PKK/KCK’ya karşı yapılan 158 operasyonda 261 şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı, 83 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. FETÖ’ye karşı yapılan 220 operasyonda 352 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 99 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Dini istismar eden terör örgütlerine karşı yapılan 137 operasyonda 465 şahıs yakalandı, 74 şahıs tutuklandı, 71 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sol terör örgütlerine karşı yapılan 61 operasyonda, 178 şahıs yakalandı, 72 şahıs tutuklandı, 76 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Terörün finans kaynaklarını çökertmek için yapılan 65 operasyonda 132 şahıs yakalandı, 12 şahıs tutuklandı, 37 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonlarda; 247 bin 620 Türk lirası, 20 bin 968 Dolar, 13 bin 880 Euro ele geçirildi. Yine bu kapsamda 1’i bombalı, 1’i silahlı olmak üzere DEAŞ tarafından planlanan 2 terör eylemi engellenmiştir" ifadelerini kullandı.