İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor.

