İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin ölü olarak bulunduğu evin içinden gelen fotoğraflar yürekleri parçaladı.
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler dün gece ölü bulundu. Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not bulundu. Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı.
4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor.