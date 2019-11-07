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  3. 07 Kasım 2019 19:19

İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 kardeşin ölü olarak bulunduğu evin içinden gelen fotoğraflar yürekleri parçaladı.

İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

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İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler dün gece ölü bulundu. Kardeşlerin ölü bulunduğu dairenin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not bulundu. Ölümlerdeki sır perdesi henüz kalkmadı.

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İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

4 kardeşin öldüğü evin içinden bazı bölümler bugün görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ve yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde ise kitap ve CD olduğu ve bir koltuk olduğu görülüyor.

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İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler

Diğer bir oda da ise tekli bir koltuk üzerinde ve yerde kıyafetlerin bulunduğu kameraya yansıyor.

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