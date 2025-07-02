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  4. İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA/DHA
İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 1

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 374 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınarak boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

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İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 2

İş makinesi binayı yıkmak için çalıştığı sırada, bina bir ana yola doğru çöktü. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. 

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İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 3

İş makinesi operatörü ve çalışanlar kaçarak binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

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İstanbul'da 4 katlı bina yıkıldı! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 4

Olay esnasında yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önlendi. Şans eseri yaralanan olmadı. 

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