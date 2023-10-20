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İstanbul'da 45 katlı rezidansta korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'de bir inşaatta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 45 katlı rezidansta korkutan yangın - Resim: 1

Yangın saat 14.40 sıralarında Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokakta bulunan 45 katlı rezidans inşaatının 12. katında çıktı. İnşaat malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ve yoğun duman  gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Çalışan işçiler hemen tahliye edilerek dışarı çıkarıldı .

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İstanbul'da 45 katlı rezidansta korkutan yangın - Resim: 2

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında patlama sesleri duyuldu. 

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İstanbul'da 45 katlı rezidansta korkutan yangın - Resim: 3

Çok sayı da itfaiye ekibinin  müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. 

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İstanbul'da 45 katlı rezidansta korkutan yangın - Resim: 4
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