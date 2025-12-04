İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın paniği

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.