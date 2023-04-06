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İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu

İstanbul'da Karaköy’de 5 katlı metruk binada çöktü. Tarihi binanın çökme anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu - Resim: 1

İstanbul Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü.

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İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu - Resim: 2

Kemeraltı Caddesi'ndeki tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökmeler yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu - Resim: 3

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

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İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu - Resim: 4

Gün içerisinde binada zaman zaman kısmi çökmeler yaşandı. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.  Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.

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