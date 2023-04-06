İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu
İstanbul'da Karaköy’de 5 katlı metruk binada çöktü. Tarihi binanın çökme anı kameraya yansıdı.
İstanbul Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü.
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Kemeraltı Caddesi'ndeki tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökmeler yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.
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Gün içerisinde binada zaman zaman kısmi çökmeler yaşandı. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.
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