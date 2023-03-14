İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki binalara sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546. Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın çatısı bir anda alev alev yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri alevler tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını saran alevlere müdahale ederek söndürdü.
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Polis ekipleri sokağın iki tarafını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
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Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.
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