  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı

İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki binalara sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı - Resim: 1

Yangın, saat 13.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 1546. Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın çatısı bir anda alev alev yanmaya başladı. Yanan binanın bitişiğinde bulunan binadakileri alevler tehdit edince çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

1 / 6
İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı - Resim: 2

İtfaiye ekipleri 3 binanın çatısını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. 

2 / 6
İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı - Resim: 3

Polis ekipleri sokağın iki tarafını trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. 

3 / 6
İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Bitişikteki binalara da sıçradı - Resim: 4

Ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. 

4 / 6