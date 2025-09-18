  1. Anasayfa
İstanbul'da 5 katlı binanın balkonu çöktü; bina tahliye edilip mühürlendi

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina zabıta ekipleri tarafında mühürlendi.

Kaynak: DHA
Olay, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binada saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 

Binanın en üst katında bulunan dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. 

Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.

