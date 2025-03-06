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İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın paniği

Kartal’da müzik atölyesi olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın paniği - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki müzik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın paniği - Resim: 2

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun hemen yanında olan yangın büyük bir paniğe neden oldu.

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İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın paniği - Resim: 3

  Sağlık ekipleri yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir vatandaşa, olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın anı kameraya yansıdı.

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İstanbul'da 5 katlı bir binada yangın paniği - Resim: 4
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