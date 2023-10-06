İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı
Tuzla'da bayilere dağıtılmak üzere TIR dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı.
İstanbul Tuzla'da bayilere dağıtılmak üzere TIR dorsesinde garaja götürülen 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı.
DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edip söndürdüğü sırada otomobiller yeniden alev aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 02.15 sıralarında Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünyaca ünlü bir otomobil markasına ait 6 adet elektrikli sıfır otomobili garaja taşıyan TIR, cadde üzerinde seyrederken dorsesindeki otomobillerden biri bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı.
Yanan otomobilden yükselen alevlerin diğer otomobillere de sıçramasıyla TIR'ın dorsesinde bulunan tüm otomobiller yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yanan otomobillere yangın tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü su ile müdahale ederek yanan otomobilleri söndürdü.