İstanbul'da 6 adet elektrikli otomobil alev alev yandı

Yanan otomobilden yükselen alevlerin diğer otomobillere de sıçramasıyla TIR'ın dorsesinde bulunan tüm otomobiller yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yanan otomobillere yangın tüpleriyle müdahale ederken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü su ile müdahale ederek yanan otomobilleri söndürdü.