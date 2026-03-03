İstanbul'da 6 katlı binada yangın paniği: Ailesini kurtarmak isterken ölümden döndü

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşlı çift, oğlu ve gelini içeride mahsur kaldı. Binanın altında dükkanı bulunan diğer oğlu S.Ç., ailesini kurtarmak için yangın söndürme tüpünü de alarak üst kata çıktı. Bu sırada içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalışan S.Ç. yüzünden hafif şekilde yaralandı.