İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
İstanbul'da 2019 yılından beri kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. "Eşim terk edip gitti" diyen kocanın foyasını, özel ekiplerin evde yaptığı 'Luminol' incelemesi ortaya çıkardı. 7 yıl sonra mutfakta bulunan kan izleri sonrası gelen itiraf dondurdu: "Öldürüp parçalara ayırdım, çöpe attım." İşte kan donduran kadın cinayetinin detayları...
İstanbul Emniyeti, tozlu raflarda bekleyen bir kayıp dosyasını daha titiz bir çalışma ve modern teknolojiyle aydınlattı. 2019 yılında Maltepe’de aniden ortadan kaybolan Özbekistan uyruklu K.T.’nin, aslında kendi evinde canice katledildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, o dönem komşuların aldığı "kötü koku" şikayetlerini incelemeye aldı. Katil zanlısı eş E.Y.'nin, kokuları "evde güvercin besliyorum" diyerek geçiştirdiği ve çevresine eşinin sınır dışı edildiği yalanını söylediği tespit edildi. Ancak polisin dijital takibi, kadının telefonunun Türkiye'de aktif olduğunu ve yurt dışına çıkış kaydı bulunmadığını kanıtladı.
Sıradan bir temizlikle çıkmayan kan izlerini tespit eden özel kimyasal "Luminol", bu cinayette kilit rol oynadı. Çiftin Maltepe'deki eski evinde yapılan incelemede, aradan geçen 7 yıla rağmen mutfak ve balkonda yoğun kan izleri saptandı. Bu somut delilin ardından, 9 Mart 2026’da Türkiye’ye giriş yapan şüpheli E.Y. kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan E.Y., sorgusunda vahşeti soğukkanlılıkla anlattı. Tartışma sonrası eşini sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, ceset kokmasın diye önce kireçlediğini, koku dinmeyince de mutfakta parçalara ayırıp 3 ayrı poşetle çöp konteynerine attığını söyledi. Cinayetin ardından sahte kimlikle dolaşan ve çocuklarını akrabalarına gönderen zanlı, yer gösterme sırasında cinayeti nasıl işlediğini tek tek anlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.