İstanbul'da 7 yıldır 'kayıp' olarak aranan kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti, tozlu raflarda bekleyen bir kayıp dosyasını daha titiz bir çalışma ve modern teknolojiyle aydınlattı. 2019 yılında Maltepe’de aniden ortadan kaybolan Özbekistan uyruklu K.T.’nin, aslında kendi evinde canice katledildiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, o dönem komşuların aldığı "kötü koku" şikayetlerini incelemeye aldı. Katil zanlısı eş E.Y.'nin, kokuları "evde güvercin besliyorum" diyerek geçiştirdiği ve çevresine eşinin sınır dışı edildiği yalanını söylediği tespit edildi. Ancak polisin dijital takibi, kadının telefonunun Türkiye'de aktif olduğunu ve yurt dışına çıkış kaydı bulunmadığını kanıtladı.