İstanbul'da 7.500 TL taksitle konut projesinin detayları açıklandı
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesi başvuruya açıldı ve detaylar belli oldu...
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı “Yenişehir Evleri Arnavutköy” projesinin kura çekimine yönelik başvurular başlarken, kampanyaya yönelik detaylar da açıklandı.
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Ödeme şartları neler?
13.000 bağımsız bölümden oluşan sosyal konut hamlesiyle vatandaşlar; yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL’den başlayan ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek.
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Kimler başvurabilir?
İstanbul’da ikamet eden ve İlk evini alacaklar müracaat edebilecek.
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İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
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