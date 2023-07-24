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İstanbul'da 849 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 9 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 849 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 14 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 849 kilo metamfetamin ele geçirildi - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu ile ilgili olarak 11 Haziran- 18 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli'de 10 farklı operasyon düzenledi.

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İstanbul'da 849 kilo metamfetamin ele geçirildi - Resim: 2

Operasyon kapsamında 849 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirilirken, 14 şüpheli de adliyeye sevk edildi. 

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İstanbul'da 849 kilo metamfetamin ele geçirildi - Resim: 3

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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İstanbul'da 849 kilo metamfetamin ele geçirildi - Resim: 4

Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. 

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