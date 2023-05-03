İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada

Olay, saat 14.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.A., bankadan çektiği 860 bin lirayı alarak dışarı çıktı. Geldiği hafif ticari araca bineceği sırada, motosiklet ile gelen kasklı iki kişiden biri tarafından tabancayla bacağından vuruldu.