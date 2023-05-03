İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada
İstanbul Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.A., bankadan çektiği 860 bin lirayı alarak dışarı çıktı. Geldiği hafif ticari araca bineceği sırada, motosiklet ile gelen kasklı iki kişiden biri tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
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DHA'nın haberine göre 860 bin lirayı alan iki kişi, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Z.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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