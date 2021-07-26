İstanbul'da 9 tekne alev alev yandı

"BİR ANDA HEPSİ YANMAYA BAŞLAMIŞ "

Teknesi yanan Özgür Palut, "Haberimiz yoktu. Telefon geldi. Geldiğimde teknenin yandığını öğrendim. Tekneler birbirine yakın duruyordu zaten birbirine sıçradı. Polyester olduğu için rüzgar da var. Bir anda hepsi yanmaya başlamış. Maddi hasar yüksek. 250 bin civarında benim tekne." dedi. Bir başka tekne sahibi, "Yarım saat içinde olmuş. Çok çabuk yayılmış fiber olduğu için. Bir teknede çıkmış, diğerlerine sıçramış. Benim tekneyi uzaklaştırmışlar. Can kaybı yok Allah'a şükür " diye konuştu.