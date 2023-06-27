İstanbul'da açılan sergiye protesto: LGBT, çıplaklık, polis düşmanlığı...

ANAYASANIN 41 VE 58'İNCİ MADDESİNE AYKIRI

Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi. Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Genel Başkanı Nuray Canan Songür de, "Sapkınlık içeren serginin sadece bir başlangıç olduğunu bütün Türk halkının bilmesini isterim. Bu küresel sapkınlara alet olan, burada onlara kamuya açık yerleri tahsis eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nu şiddetle kınıyoruz" dedi.