İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi

"AĞACIN DEVRİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİM"

Otomobilin sahibi Mehmet K., ağacın düşeceğini anladıklarını ve ihbarda bulunduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Geri dönüş yaptılar, aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu. Arabam 1977 model ve hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende" dedi.