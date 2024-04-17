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İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın

İstanbul Esenyurt'ta ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın - Resim: 1
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İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın - Resim: 2

Yangın, saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada çıktı.

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İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın - Resim: 3

Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi. 

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İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın - Resim: 4

Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt'tan itfaiye ekibi sevk edildi. 

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