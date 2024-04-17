İstanbul'da ahşap kapı imalathanesinde yangın
İstanbul Esenyurt'ta ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA/İHA
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı yaklaşık 3 bin metrekarelik ahşap kapı imalatı yapan fabrikada çıktı.
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Kaynak yapılırken çıktığı iddia edilen yangının alevleri kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İşçiler içeriden tahliye edildi.
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Olay yerine ihbar üzerine çevre ilçeler ve Esenyurt'tan itfaiye ekibi sevk edildi.
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