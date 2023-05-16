İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti
İstanbul Esenler'de bir kişi eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan zanlı hastanede hayatını kaybederken, polise de bir not bıraktı.
Olay, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İ.T. (51), borçları sebebiyle kendisinden boşanmak isteyen eşi G.T. ile tartışmaya başladı.
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DHA'nın haberine göre tartışmanın ardından İ.T., önce eşi G.T. (39)'yı daha sonra da oğlu E.T.(19)'yı silahla vurarak öldürdü. İ.T., yakınlarını arayarak eşinin ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.
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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İ.T.'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.
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İ.T. olay yerine giden ekiplere not yazılı kağıt attı.
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