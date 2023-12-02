İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü H.A ise otomobili kenara çekerek polis ekiplerini beklemeye başladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan C.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.