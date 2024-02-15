İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı

Yaşananları anlatan S.K., “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum” dedi.