İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı
Beylikdüzü’nde bir hırsız, apartman girişinde bulunan zil panelini çaldı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü 01.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.
İHA'nın haberine göre, bir süre site önünde etrafı gözetleyen hırsız, çevrede kimsenin olmadığından emin olduğunda apartmanın girişine geldi.
Güvenlik kameralarının olduğunu fark eden şahıs, yüzünü kapatarak elindeki tornavida ile zil panelini sökmeye başladı.
Yaklaşık 5 dakikada 7 bin TL değerindeki iki zil panelini çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı. Apartman sakinleri sabah uyandığında durumun farkına vararak polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığı, “Tabii hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı ama bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik” diyerek anlattı. Olayla ilgili polisler çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.