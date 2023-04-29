İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldı

Yaklaşık 5 dakikada 7 bin TL değerindeki iki zil panelini çalan hırsız, olayın ardından kayıplara karıştı. Apartman sakinleri sabah uyandığında durumun farkına vararak polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığı, “Tabii hırsızlık olacağı yönünde bir kuşkumuz vardı ama bu şekilde bir hırsızlıkla karşılaşacağımızı düşünmemiştik” diyerek anlattı. Olayla ilgili polisler çalışma başlatırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.