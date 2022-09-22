İstanbul'da akıl almaz hırsızlık kamerada! Önce sevdiler, sonra çaldılar

Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mama almak için cadde üzerindeki bir petshop önüne gelen Aleyna Sevim yaklaşık 2 yıldır sahibi olduğu 10 bin TL değerindeki "Boss" isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. Çocuklarını tuvalete götürdükten sonra dükkanın önünde köpeğini göremeyen kadın ne uğradığını şaşırdı. Güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra “Boss” isimli köpeğinin 2 çocuklu anne ile babanın önce sevdikten sonra çaldığını anladı. Aleyna Sevim daha sonra polise giderek köpeğini çalan hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.