İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Taksim'de bakın neyi çaldılar

Şerif Yaşar, heykelin biran önce bulunup yerine konulması gerektiğini belirterek, “Maalesef biz de 8 Mart'tan sonra fark ettik. Sosyal medyadan arkadaşımız bana bu konuda birkaç fotoğraf attı. Ben de geçerken gördüm. Hakikaten artık yerinde yoktu. Çok kıymetli bir heykeldi. Tabii biz araştırmalar yaptık ve burada Galatasaray Lisesi'nin güvenlik görevlileriyle görüştüm kendi kameralarının kör noktası olduğu için burada olanları göremediklerini tespit edemediklerini söylüyorlar. 1868 Mekteb-i Sultani diye geçer ama biz şu an Galatasaray Lisesi diyoruz. Heykelin tarihçesini araştırdığımızda bu heykel aslında lisenin kuruluşundan, imarından itibaren burada olduğunu görüyoruz. Bir buçuk asır geçti. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok" dedi.