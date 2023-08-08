İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu
İstanbul'da yaşanan bir olay ünlü film Son Durak serisini hatırlattı. Bir evde alev alan ve ev sahibi tarafından balkondan aşağı atılan tüp yoldan geçen sunrooflu aracın sürücüsünü öldürüyordu...
İstanbul Bahçelievler'de alev aldıktan sonra balkondan atılan tüp, o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak 24 yaşındaki sürücü M.İ.'in kafasına isabet etti. Başından yaralanarak hastaneye kaldırılan M.İ.'e 19 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. M.İ., "Kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi.
DHA'nın haberine göre Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki M.İ., arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı. Yanan tüp M.İ.'in arabasının cam tavanına düştü. Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü M.İ.'i başına isabet etti. O esnada da otomobil içinde olan M.İ.'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla söndürmek için yol kenarına attı. Başından yaralanan M.İ., arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. M.İ.'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. M.İ., hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Talihsiz sürücü M.İ., yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. M.İ.'in otomobilinde ise hasar oluştu.
Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan M.İ., "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi.
O gün yaşadıklarını anlatan M.İ., "Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut. Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde. Araçtan indim bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım" şeklinde konuştu.