İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı
İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce silahlı saldırı düzenlendiği öğrenilirken, şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden attığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.
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Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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