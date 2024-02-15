İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler
İstanbul Avcılar'da bina inşaatı sırasında beton dökülürken mikserin hortumu yan binanın duvarını deldi. O sırada mutfakta olan bir kişi kıl payı kurtuldu.
Kaynak: DHA
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenisi yapılan binanın inşaatında ikinci kat betonu döküldüğü sırada, döküm yapılan hortumun ucu operatörün kontrolünü kaybetmesi sonucu yandaki binanın duvarına çarptı. Duvarı yıkılan binada büyük bir delik oluştu.
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O sırada mutfakta bulunan yaşlı bir kadın savrulan dolap ve tezgahın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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İnşaatta beton dökme çalışmaları durdurulurken, ev sahibinin şikayetçi olması üzerine müteahhit firmanın evde oluşan tüm zararı karşılayacağı öğrenildi.
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