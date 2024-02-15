İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenisi yapılan binanın inşaatında ikinci kat betonu döküldüğü sırada, döküm yapılan hortumun ucu operatörün kontrolünü kaybetmesi sonucu yandaki binanın duvarına çarptı. Duvarı yıkılan binada büyük bir delik oluştu.