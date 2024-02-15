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İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler

İstanbul Avcılar'da bina inşaatı sırasında beton dökülürken mikserin hortumu yan binanın duvarını deldi. O sırada mutfakta olan bir kişi kıl payı kurtuldu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler - Resim: 1

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenisi yapılan binanın inşaatında ikinci kat betonu döküldüğü sırada, döküm yapılan hortumun ucu operatörün kontrolünü kaybetmesi sonucu yandaki binanın duvarına çarptı. Duvarı yıkılan binada büyük bir delik oluştu. 

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İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler - Resim: 2

O sırada mutfakta bulunan yaşlı bir kadın savrulan dolap ve tezgahın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. 

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İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler - Resim: 4

İnşaatta beton dökme çalışmaları durdurulurken, ev sahibinin şikayetçi olması üzerine müteahhit firmanın evde oluşan tüm zararı karşılayacağı öğrenildi.

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