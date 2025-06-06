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  4. Evleri kurban kanı bastı: Görüntülere akıl sır ermedi!

İstanbul'da akılalmaz olay: Evleri kurban kanı bastı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kanalizasyondan gelen kurban kanı 2 dairenin içine doldu. Bahçenin su giderinden ve tuvalet giderinden taşan kan nedeniyle evdeki eşyalar kulllanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da akılalmaz olay: Evleri kurban kanı bastı - Resim: 1

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin altı 1'inci katındaki 2 daire, bahçenin su giderinden ve dairelerdeki tuvaletlerin giderinden gelen kanlı su ile doldu.

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İstanbul'da akılalmaz olay: Evleri kurban kanı bastı - Resim: 2

Daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri geldi.

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İstanbul'da akılalmaz olay: Evleri kurban kanı bastı - Resim: 3

Ekiplerin incelemesinde, sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu tespit edildi.

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İstanbul'da akılalmaz olay: Evleri kurban kanı bastı - Resim: 4

Apartman girişindeki rögar kapağını açarak gerekli işlemleri yapan İSKİ ekipleri, tıkanıklığı giderdi.

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