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  4. İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı

İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki bir çocuğu darbettikleri anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından gözaltına alınan 8 çocuktan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı - Resim: 1

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. 8 çocuğun 16 yaşındaki M.A.Z.'yi darbettiği anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 

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İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı - Resim: 2

Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen 8 çocuk gözaltına alındı. 

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İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı - Resim: 3

Çocuk Büro'da yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı - Resim: 4
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