İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece'de yaşları 12 ila 17 arasında değişen 8 çocuk, 16 yaşındaki bir çocuğu darbettikleri anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından gözaltına alınan 8 çocuktan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de meydana geldi. 8 çocuğun 16 yaşındaki M.A.Z.'yi darbettiği anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşması üzerine, polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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Yapılan çalışmada olaya karıştığı belirlenen 8 çocuk gözaltına alındı.
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Çocuk Büro'da yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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