İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu
İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partililer ile İYİ Partililer birbirine girdi.
Kaynak: DHA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti.
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Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.
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