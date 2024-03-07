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İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu

İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partililer ile İYİ Partililer birbirine girdi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu - Resim: 1

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İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu - Resim: 2

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı.

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İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu - Resim: 3

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da esnafı ziyaret etti. 

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İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu - Resim: 4

Akşener'in Çınar Caddesi'ndeki ziyareti sırasında İYİ Partililer, cadde üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin pankartını asmak isteyen kişiye tepki göstererek engel olmak istedi.

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