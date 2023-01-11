İstanbul'da alevli gece! 3 gecekondu küle döndü
İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın, 2 gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA)
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