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  4. İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı

İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı. Yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı - Resim: 1

Yangın, saat 03.30 sıralarında Firuzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binaya ardından 4 binaya daha sıçradı. Yangının çıktığı bölgede bulunan binalar vatandaşlar tarafından boşaltılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı - Resim: 2

Çıkmaz sokakta başlayan yangına itfaiye ekipleri farklı sokaklardan müdahale etti. Çıkan yangını bir kişinin balkondan seyretmesi dikkat çekti.  

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İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı bir binanın çatısı çökerken, 3 metruk bina tamamen küle döndü. 

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İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı - Resim: 4

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. (DHA)

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