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  4. İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! - Resim: 1

İHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sularında E-5 Kara Yolu Küçükyalı mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü ve aşırı hızlı olduğu belirtilen araç sürücüsü yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı.

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İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! - Resim: 2

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! - Resim: 3

Yapılan ilk incelemede 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü! - Resim: 4

Kaza nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırırken olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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