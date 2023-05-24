İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı. Feci kazada 4 işçi yaşamını yitirdi.
İHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sularında E-5 Kara Yolu Küçükyalı mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü ve aşırı hızlı olduğu belirtilen araç sürücüsü yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan işçilerden biri hastaneye kaldırılırken kazaya neden olan aracın sürücüsü Atilla Mert Çukacı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle E-5 Kara Yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırırken olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.