İstanbul'da alkollü sürücünün arkadaşları polisi çıldırttı

Aynı araçta bulunan E. F. ve E. C. F., arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine polise tepki gösterdi. Aracın kendilerine teslim edilmesini isteyen E. F. ve E. C. F., uzun süre polise dil döktü. Aracın şirkete kayıtlı olduğunu ve bu yüzden veremeyeceklerini belirten polisi sürdürmekle tehdit eden E. F. ve E. C. F., telefonla 155'i arayarak şikayetçi oldu. Denetim noktasındaki polisin yanına gelen E. C. F., "Haksızlık yaptınız. Sık biber gazını. Sıkın bana biber gazını. Haksızlık yaptın. Haksızlık karşısında konuşmayan dilsiz şeytandır diyorlar. Ben buradayım kardeşim. Aradım 155'i de. Sonuna kadar arkasındayım. Avukatlarımı da aradım geliyorlar" dedi.