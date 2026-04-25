İstanbul'da asker eğlencesinde dehşet: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
İstanbul Esenler'de asker uğurlaması için toplanan gençlerin üzerine ateş açıldı! Hızlı araç kullandığı için uyarılan 17 yaşındaki tartıştığı gruba kurşun yağdırdı. Olayla hiçbir ilgisi olmayan 17 yaşındaki bir başka çocuk annesinin "yemek hazır" dediği dakikalarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Esenler'de hızlı araç kullandığı için uyarıldıktan sonra çevredekilerle tartışan D.G.(17), kısa süre sonra olay yerine tekrar silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Y.Ö.'e(17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Ö.'in tedavisi 6 gündür yoğun bakımda sürerken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Anne E.Ö. " Oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Durumu kritik, iç kanaması var" dedi.
Olay, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.G., aralarında husumet olan kişiyi bulmak için sokakta herkese onu görüp görmediklerini sormaya başladı. D.G. daha sonra olay yerine araçla hızla geldiği için çevredekiler tarafından uyarıldı.
Kısa bir süre sonra D.G. ile kendisini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında D.G. aracıyla olay yerinden uzaklaştı.