İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında

Tepki çeken görüntülerin ardından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iş yerinin Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesinde faaliyet gösterdiği ve Türk vatandaşı A.K.’ye ait olduğu belirlendi. Videoda askeri üniforma ile servis yapan kişinin ise işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edildi.