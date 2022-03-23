İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı
İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.
Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırıldı ancak helkeltraş Ziyatin Nuriev meydan için yeni bir Atatürk rölyefi (kabartma) hazırladı.
18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu. Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi.
Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi" dedi.