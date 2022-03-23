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  4. İstanbul'da bir garip Atatürk heykeli!

İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı

İstanbul Bağcılar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı - Resim: 1

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nın açılışı, yenileme çalışmalarının ardından geçen yıl kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

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İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı - Resim: 2

Daha önceki dönemde yapılan yenileme çalışmalarında Atatürk Anıtı kaldırıldı ancak helkeltraş  Ziyatin Nuriev meydan için yeni bir Atatürk rölyefi (kabartma) hazırladı.

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İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı - Resim: 3

18 Mart gösterileri provası sırasında meydandaki anıt tartışmalara neden oldu.  Vatandaşların birçoğu, Atatürk Anıtı'nı, Atatürk'e benzetemedi.

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İstanbul'da Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Anıta tepki gösteren ve Bağcılar'a iş için geldiğini belirten Orkun Gümüş, "Bence anıt pek de güzel olmamış. Atatürk'e benzemiyor. Kötü buldum, daha güzel yapılabilirdi diye düşünüyorum. En azından Atatürk'e benzetilebilirdi" dedi.

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