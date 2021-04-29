"AVM’NİN İÇİ BAYA TIKLIM TIKLIM DOLU"

Alışveriş yapmak için dışarı çıkan Nebahat Kılıç, "İndirim olduğunu duyunca yasaklardan önce gelip alalım istedik. Havada şu an güzel. Alışveriş bizler için bir nevi bahane oldu. AVM’nin içi baya tıklım tıklım dolu. Hemen alışverişimi yapıp eve gidiyoruz" dedi. Alışverişe gelen Hülya Aslan ise, "İşin içine alışveriş girince kimse sosyal mesafeyi takmıyor. AVM bugün diğer günlere göre çok yoğun. Markaların yapmış olduğu indirim tam kapanmadan önceye denk gelince insanlar kendilerini alışverişe bıraktı. Havada güzel olunca herkes bizim gibi AVM’ye alışverişe geldi" diye konuştu.