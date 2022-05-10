İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı
İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefon kamerası ile kadınların videolarını çektiği iddia edilen bir sığınmacı çevredekiler tarafından dövüldü.
İstanbul’da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre bir mülteci, telefon kamerası ile kadınların videosunu çekerken çevredekiler tarafından fark edildi.
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İddialar üzerine çevredekiler mülteciyi dövmeye başladı.
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ODA TV'nin haberine göre her geçen saniye artan kalabalığın ortasında kalan mülteci, alışveriş merkezi güvenliklerinin müdahalesi ile linç edilmekten kurtuldu.
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