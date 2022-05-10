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  4. İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı

İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefon kamerası ile kadınların videolarını çektiği iddia edilen bir sığınmacı çevredekiler tarafından dövüldü.

İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı - Resim: 1

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre bir mülteci, telefon kamerası ile kadınların videosunu çekerken çevredekiler tarafından fark edildi.

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İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı - Resim: 2

İddialar üzerine çevredekiler mülteciyi dövmeye başladı.

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İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı - Resim: 3

ODA TV'nin haberine göre her geçen saniye artan kalabalığın ortasında kalan mülteci, alışveriş merkezi güvenliklerinin müdahalesi ile linç edilmekten kurtuldu.

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İstanbul'da AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı - Resim: 4
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