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İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı

Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı - Resim: 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çıktı.

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İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı - Resim: 2

Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

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İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı - Resim: 3

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralananın olmadığı öğrenildi. 

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İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı - Resim: 4

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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