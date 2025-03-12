İstanbul'da AVM'nin çatısı alev aldı
Ataşehir'de bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltılan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde çıktı.
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Bir süre önce tadilat nedeniyle boşaltıldığı öğrenilen alışveriş merkezinin çatısının alev alev yandığını görenler İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralananın olmadığı öğrenildi.
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Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)
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