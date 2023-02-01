İstanbul'da ayakkabı dükkanı alev alev yandı
Beykoz'da tek katlı bir ayakkabı dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Ferit İnal Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı dükkânında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
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İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Vatandaşalar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılmaz hale geldi. Dükkan sahibi ve çalışanları zarar görmeyen ayakkabı ve malzemeleri dışarı çıkardı.
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