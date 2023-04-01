İstanbul'da ''Ayın Biri'' yoğunluğu! Metrelerce kuyruk oluştu

"İLK DEFA GELDİM SAĞLIK DİLEYECEĞİM"

İlk defa dilek dilemeye gelen Natalia Didebashwili kiliseye sağlık dilemek için geldiğini söyledi. Didebashwili, “Bugün tutulan dileklerin kabul olduğunu söylüyorlar. Ama her gün açık. Zaten kilisenin adı Ayın Biri, anahtar meselesi de oradan geliyor. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Normalde daha kalabalık oluyor ama şimdi ramazan olduğu için daha sakin. Sağlık dileyeceğim. Dünyada huzur olsun, barış olsun, sağlık olsun dünyada daha önemli bir şey var mı"dedi.